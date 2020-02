Ascolto e accoglienza delle persone fragili: al via attività del centro Monte Vici

Attualità

Cattolica

| 13:38 - 21 Febbraio 2020

Inaugurazione del centro Monte Vici.

Il prossimo lunedì 24 febbraio 2020 inizia l’attività di animazione sociale presso il Centro Auser “Monte Vici” di via Torconca a Cattolica. Dopo l’inaugurazione e la fase di ascolto e progettazione, che ha coinvolto e sta coinvolgendo comitati ed associazioni del territorio, si avvia la nuova vita del centro grazie alla collaborazione tra l'associazione Auser Rimini ed i Comuni di Cattolica e di San Giovanni in Marignano.



Nel primo incontro di lunedì prossimo, previsto tra le 14.30 e le 17.30, verrà privilegiata la conoscenza dei partecipanti e l’ascolto delle specifiche esigenze e desiderata per realizzarle negli incontri successivi. A metà pomeriggio ci sarà tempo per fare anche merenda insieme. Le azioni previste saranno: attività manuali (corsi di preparazione pasta, dolci, piadina); laboratori di pittura, lettura, cucito; ginnastica dolce e posturale; attività di valorizzazione della memoria; stimolazione cognitiva, controlli pressori; giochi di società; corsi di inglese e computer; collaborazione con le scuole, le associazioni locali e la casa residenza anziani.

Gli assessori ai servizi sociali di Cattolica, Patrizia Pesci, e di San Giovanni, Michela Bertuccioli, avevano sottolineato come, grazie all'accordo di gestione con l'associazione Auser, il Centro Monte Vici diverrà uno “spazio creativo di socialità messo a disposizione di tutti i cittadini, dai zero anni in su: per questo motivo è importante ed auspicabile la partecipazione ed il contributo di tutti coloro i quali abbiano idee, proposte e vogliano metterle a disposizione della comunità. L'apertura del centro è l'esito di un percorso di proficua collaborazione intercomunale con un soggetto del Terzo Settore, che ha l'intento di valorizzare e arricchire le risorse messe a disposizione di tutti i cittadini di Cattolica e San Giovanni”.

“La nostra missione – scrive il Presidente Auser Rimini, Massimo Fusini - è quella dell’ascolto e accoglienza verso le persone più fragili. Obiettivo che raggiungiamo attraverso la creazione di un rapporto di relazioni che possa ridurre la solitudine e aiutare chi ne ha bisogno. Riteniamo che l’invecchiamento attivo sia un valore, da mettere a disposizione di chi è più debole, per contribuire al benessere della comunità”.