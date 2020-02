Alberi pericolanti a Bellaria Igea Marina: in rimozione 14 pini di Via Sebrenico

Attualità

| 12:15 - 21 Febbraio 2020

Via Sebrenico a Bellaria.

E’ in atto l’intervento di sistemazione di via Sebenico, in particolare nel tratto compreso tra via Acerbi e via Vasco de Gama. Un intervento reso necessario dalla pericolosità di alcuni alberi a bordo strada, sia per la circolazione stradale, sia per le stesse abitazioni che vi si affacciano: del luglio scorso l’ultimo episodio di caduta di un intero pino, fortunatamente senza danni a persone.



Alla preoccupazione per il rischio di nuovi incidenti, si aggiungono la poca economicità e l’inefficacia dei continui interventi sul manto stradale richiesti dall’azione delle radici di queste piante nel terreno. E’ maturata così l’idea di rimuovere quattordici pini, con la rassicurazione di piantumare lo stesso numero di alberi, ad equilibrio del bilancio ecologico, in altre aree comunali ritenute maggiormente idonee: progetto che, presentato dagli Assessori Adele Ceccarelli e Cristiano Mauri ai residenti della zona in un incontro pubblico a fine 2019, ha raccolto unanime consenso da parte dei presenti.



Completata tale rimozione, ora si procederà con l’asfaltatura in grezzo del tratto interessato: sarà completato in primavera con la stesa dello strato di finitura.