Start - up innovative, provincia di Rimini terza in regione con 113 realtà

Attualità

Rimini

12:12 - 21 Febbraio 2020

“Nel territorio di Forlì-Cesena e Rimini, quello su cui ha competenza la nostra Camera, nell’ultimo anno è stato registrato un calo delle start-up innovative, anche se ampiamente compensato dall’aumento delle PMI innovative – commenta il presidente, Alberto Zambianchi –. Non si tratta di una tendenza consolidata. Credo, anzi, che non sia la “voglia innovazione” a mancare, quanto piuttosto gli investitori. Criticità da affrontare a tutti i livelli, perché è proprio l’innovazione il volano della crescita economica. È, comunque, di questi giorni la notizia che il Governo sta lavorando per aumentare incentivi e detrazioni fiscali per chi sostiene le imprese innovative. Anche la Camera della Romagna tiene alta l’attenzione su questo settore strategico e ha inserito due linee di azione nel proprio Piano strategico pluriennale, dedicate alla creazione imprese e startup e alla competitività delle PMI. Si tratta di iniziative che sostengono a 360° gradi e su più aspetti lo sviluppo del nostro sistema economico”







Start-up innovative – Romagna – Forlì-Cesena e Rimini



Le start-up innovative del territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono, nel complesso, 174 e operano principalmente nei servizi (128) e nell’industria/artigianato (31); in termini di variazione annua, l'aggregato registra una diminuzione del 2,8%, diversamente dall’aumento sia regionale (+3,8%) sia nazionale (+11,7%).



In base ai dati più recenti, aggiornati al 03/02/2020, in Italia sono presenti 10.945 start-up innovative, con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2019, dell’11,7%; di queste, 923 unità (l’8,4% del totale) hanno sede in Emilia-Romagna (terza posizione, a livello regionale, dopo Lombardia e Lazio). La provincia emiliano-romagnola con più elevata presenza di start-up innovative è Bologna con 312 (pari al 33,8% regionale); la presenza più bassa, invece, si registra a Ferrara con 34 start-up (3,7%).







Le start-up innovative con sede in provincia di Rimini sono 113, pari al 12,2% del totale regionale (terza posizione, dietro a Bologna e Modena); il confronto annuo evidenzia una variazione positiva dello 0,9% (da 112 unità del 04/02/19 a 113 unità del 03/02/20), inferiore all’incremento regionale e nazionale.



Il 77,0% delle start-up innovative provinciali opera nel macrosettore dei Servizi (87 unità), di cui il 41,6% nei servizi digitali e informatici (47) e l’8,8% nella ricerca e sviluppo (10), il 14,2% nel settore Industria/Artigianato (16 unità), il 5,3% nel Turismo (6 unità) e il 3,5% nel Commercio (4 unità); rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si registra una crescita delle relative imprese nei Servizi (+13,0%) e una diminuzione nell’Industria/Artigianato (-15,8%), nel Turismo (-14,3%) e nel Commercio (-55,6%).



Delle 113 start-up, 22 sono gestite da giovani (under 35), 18 da donne e 3 da stranieri; 18 imprese, inoltre, sono in possesso di brevetti2 mentre 13 sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. A livello territoriale, infine, il 52,2% delle stesse (59 unità) risiede nel comune di Rimini; a seguire Riccione con il 18,6% (21).







Piccole e Medie Imprese innovative



Nell'aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) le PMI innovative ammontano a 19, con un incremento annuo di 11 unità.



Nel dettaglio, alla data del 03/02/2020 in Emilia-Romagna si contano 140 PMI innovative (seconda posizione, a livello regionale, dopo la Lombardia), con un aumento di ben 60 unità rispetto all'anno precedente; le province che ne detengono il maggior numero sono Bologna (40) e Modena (37), mentre la numerosità più bassa si riscontra a Piacenza (5).







La Piccola e Media Impresa innovativa (PMI innovativa) è una tipologia di impresa, introdotta dalla legge n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015 (Investment Compact), che le ha attribuito larga parte delle agevolazioni già assegnate alle start-up innovative. L’articolo 4 definisce la PMI innovativa come una “società di capitale, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia o in un altro Paese membro della UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che non ecceda i limiti dimensionali relativi a organico e fatturato/bilancio tracciati dalla normativa europea sulle PMI e le cui quote non sono quotate in un mercato regolamentato”. Le PMI innovative devono soddisfare determinati parametri riguardanti l’innovazione tecnologica; condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative.









Le PMI innovative in provincia di Rimini sono 6 (4,3% del totale regionale), in aumento di 4 unità: 3 operano nel macrosettore dei Servizi e 3 nell'Industria/Artigianato. Una PMI innovativa è gestita da donne e un’altra da stranieri; tutte risultano in possesso di brevetti4.