"Romagna Marzulena" prosegue la rassegna dialettale a Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

| 11:49 - 21 Febbraio 2020

La compagnia 'Don Valerio Fermanelli'.

"Occhiu a Juà". E' questo il titolo della commedia dialettale che sarà portata in scena sabato 22 febbraio, alle 21.15, al teatro comunale 'Malatesta' di Montefiore, nell'ambito della rassegna 'Rumagna Marzulena', giunta alla sua 25esima edizione. Sul palco, questa volta, salirà la compagnia 'Don Valerio Fermanelli' di Treia Macerata Marche. Uno spettacolo tutto da ridere per la regia di Quinto Romagnoli. Continua, dunque, il grande successo delle commedia dialettali promosse dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con la locale Pro Loco, che porteranno risate e tanto divertimento al pubblico montefiorese fino al 29 marzo prossimo. La commedia è ambientata in una tipica famiglia contadina del maceratese di alcuni decenni orsono; racconta una delle tante storie che avvenivano nelle campagne quando i rapporti tra “vicinati” erano molto stretti, quasi fraterni, con tante situazioni a volte comiche a volte drammatiche. Il prezzo del biglietto è di 7 euro. Gratis per i bambini fino ai 10 anni.