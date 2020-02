Educare alla bellezza, ciclo di incontri al Teatro Novelli di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:56 - 21 Febbraio 2020

Prenderà avvio martedì 25 febbraio, alle ore 17, presso il Teatro Novelli di Rimini, uno speciale Corso di aggiornamento per Docenti, dal titolo “Educare alla Bellezza. I linguaggi dell’Arte Sacra nella civiltà dell’immagine”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (in collaborazione con gli Uffici Scuola e IRC delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro).

Il Corso, riconosciuto e accreditato dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, è suddiviso in due parti distinte e complementari (Seminari di ricerca e Laboratori didattici) e si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti critici e le competenze per mettere in atto un’educazione alla bellezza e una declinazione didattica dell’arte sacra e dei suoi linguaggi, a partire dal patrimonio artistico religioso del nostro territorio. Si tratta dunque di un percorso di formazione finalizzato a suscitare un rinnovato e consapevole sguardo sull’opera d’arte sacra e sul significato della bellezza in prospettiva pedagogica e spirituale. Molto incisivamente già il Papa Paolo VI, a conclusione del Concilio Vaticano II, aveva osservato: «Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di Bellezza per non cadere nella disperazione. La Bellezza, come la Verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione».

Il primo incontro dal titolo L’arte sacra come kerygma e mistagogia: fondamenti biblici e teologici dell'arte cristiana sarà guidato dal padre gesuita Prof. Jean Paul Hernandez (Docente di Teologia presso la “Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia”, della Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, fondatore di “Pietre Vive”).

Seguiranno poi altri due seminari di studio: il 2 Marzo su Contemplare il mistero nella pittura. Verità e bellezza attraverso i simboli dell’arte cristiana, con Suor Maria Gloria Riva e il 7 Aprile su Cinema e ricerca religiosa. La fede nei nuovi linguaggi dell’arte cinematografica, con il Prof. Renato Butera (docente di Storia del Cinema all’Università Pontificia Salesiana di Roma).



La partecipazione al corso di aggiornamento prevede una regolare iscrizione.