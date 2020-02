La Confraternita della Tagliatella di Rimini verso Coriano, promosso il ristorante La Greppia

Attualità

10:33 - 21 Febbraio 2020

Il Gran Maestro consegna il gagliardetto di gradimento della Confraternita.

La Confraternita della Tagliatella di Rimini ha piacevolmente sconfinato nel Comune di Coriano per l’incontro conviviale del mese di febbraio 2020.

Il Gran Maestro Maurizio Della Marchina ha condotto 22 componenti, una cospicua e qualificata maggioranza del numero definito di 30 Confratelli, a La Greppia, noto ristorante distante circa 10 Km da Rimini che vanta con pieno merito la medesima conduzione famigliare fin dal 1967.



Gradita in primis la scelta dei titolari di farci trovare una sala espressamente riservata, la Confraternita ha gustato ottimi salumi e formaggi locali in attesa della proverbiale tagliatella, elemento cardine ma non assoluto della conviviale alla quale ha fatto seguito un piccolo assaggio di secondi tipici della tradizione di questo luogo ben noto e

largamente frequentato.



La valutazione lusinghiera rilasciata dal Gran Maestro ha lasciato il necessario spazio al dibattito tra i Confratelli che valutando i vari aspetti della tagliatella de La Greppia e del suo generoso condimento hanno unanimemente sottolineato come la valutazione globale indicata intenda tenere conto dell’insieme dell’offerta, compreso il rapporto qualità-prezzo, poiché lo scopo primario di questi incontri è ricercare, sottolineare e premiare i ristoranti che meglio rappresentano la storia e la cultura culinaria del circondario riminese completando il già ricco ventaglio di offerta culturale e turistica che il nostro territorio offre sotto ogni aspetto.



Al termine Il Gran Maestro ha consegnato con piacere il gagliardetto simbolo del gradimento da parte della Confraternita a Luigi, titolare de La Greppia coi fratelli Federico, Davide e mamma Rosa.



Il ristorante La Greppia si trova a Coriano (RN) in Via Marano, 75.