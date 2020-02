Rimini: manda 950 euro ad un amico in difficoltà, ma è una truffa

Cronaca

Rimini

| 09:11 - 21 Febbraio 2020

Settantenne riminese invia 950 euro ai truffatori.

"Aiutatemi sono in Senegal senza soldi e non riesco a tornare in Italia". Il messaggio è falso ma un amico ci crede ed invia 950 euro ai truffatori credendo di aiutare il suo conoscente. La disperata richiesta è arrivata ai contatti della rubrica mail di un 70enne pensionato riminese. L'uomo aveva notato che nella sua casella di posta arrivavano dei messaggi provenienti da un indirizzo molto simile al suo, con una piccola differenza nel dominio dopo la "@" chiocciola, che riportava alcuni numeri. Ma ad un occhio poco attento poteva sembrare proprio lui il mittente. Il 70enne si è allarmato quando ha iniziato a ricevere chiamate dai suoi conoscenti che gli chiedevano spiegazioni sulla sua difficoltà indicata nella mail. Un suo amico è purtroppo caduto nella truffa. Lo ha informato infatti di aver effettuato un bonifico di 950 euro per aiutarlo in questo momento di difficoltà, venendo poi informato sulla falsità della mail. E' stata sporta denuncia. Sull'episodio indaga la Polizia.