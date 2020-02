Rimini: Vasco Rossi in tour, il teatro Novelli ospita le prove del rocker di Zocca 

Attualità

Rimini

| 08:42 - 21 Febbraio 2020

Vasco Rossi in tour, foto dalla pagina Facebook.

Il Teatro Novelli di Rimini torna "al lavoro" grazie a Vasco Rossi. Blasco l'ha infatti scelto come base per le prove del nuovo concerto. Il rocker sarà in riviera dal 13 maggio al 2 giugno per la preparazione del tour estivo che partirà da Firenze il 10 giugno. La notizia è giunta ai fan tramite Instagram commentata da Vasco con un "Evvivaaaaa". Non è la prima volta che Vasco sceglie Rimini come base per le prove del tour. Nel 2018 si ritirò al Rockisland per la preparazione dei suoi concerti, facendo la spola con il Grand Hotel dove soggiornava. Come nel 2017 durante le prove del Modena Park: per riposarsi il Blasco tornava a Rimini.