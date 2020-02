Meteo Rimini: continua il tempo stabile, domenica con temperature fino a 18 gradi

Attualità

Rimini

| 16:52 - 20 Febbraio 2020

Viserba (Foto Hotel VistaMare).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

In prevalenza sereno.assenti.minime stazionarie, comprese tra +3°C e +5°C, massime stazionarie, comprese tra +13°C e +15°C.deboli da Nord-Est.calmo.molto alta.sereno, qualche nuvola in più tra pomeriggio e sera.assenti.stazionarie nei valori minimi, comprese tra 3°C e +6°C, massime stazionarie comprese tra +9°C e +11°C.deboli da Sud-Est, con rinforzi in costa.poco mosso.molto alta. Stato del cielo: poco nuvoloso, con addensamenti nelle zone interne.assenti.in generale aumento, minime comprese tra +6°C e +8°C, massime comprese tra +15°C e +18°C.deboli da Sud-Ovest co rinforzi su Appennino e zone interne.da calmo a poco mosso.molto alta.La settimana si aprirà all'insegna di un contesto meteorologico stabile sul Riminese, con temperature oltre le medie stagionali.Da valutare l'arrivo di una perturbazione da metà settimana che porterebbe un calo delle temperature con il rientro nelle medie del periodo e qualche precipitazione.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, sono disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com