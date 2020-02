Arriva il circo a Santarcangelo, cittadini organizzano una protesta pacifica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:12 - 20 Febbraio 2020

Foto di repertorio.

Da oggi (giovedì 20 febbraio) a domenica (23 febbraio) il circo Orfei si è installato nell'area Campana di Santarcangelo. L'arrivo della compagnia circense ha suscitato la reazione di alcuni cittadini che hanno indetto una manifestazione pacifica contro il circo, in programma sabato 22 febbraio dalle 19.30. "Ci troveremo davanti al tendone per protestare contro l'ennesimo circo che sfrutta animali per un inutile e anacronistico divertimento", spiegano i promotori, precisando che si tratterà di una manfiestazione pacifica e soprattutto senza alcuna bandiera politica. "E' una manifestazione autorizzata con prescrizioni alle quali i partecipanti dovranno attenersi, secondo le indicazioni degli organizzatori", puntualizzano. Intanto sul web, sui vari gruppi social della città clementina, è apparso anche l'appello a firmare una petizione contro l'utilizzo di animali in via di estinzione e grandi predatori nei circhi. L'iniziativa, apartitica, è stata promossa dall'ex consigliere comunale Yuri Magalotti.