Acqua sporca dai rubinetti di alcune case del centro di Rimini: ecco perché

Attualità

Rimini

| 15:31 - 20 Febbraio 2020

La foto del nostro lettore.

Acqua torbida dai rubinetti di alcune abitazioni del centro storico di Rimini. Il disagio è stato avvertito questa mattina (giovedì 20 febbraio) da alcuni cittadini delle vie Garibaldi e Aldo Moro, come segnalato da un nostro lettore, che ci ha inviato una fotografia: "Ecco, dai rubinetti del centro storico di Rimini esce questa acqua qui", ci scrive. Il problema sorge da attività di manutenzione dell'acquedotto di Rimini, come spiegato dall'ufficio stampa di Hera: "Si sono verificate delle inversioni di flusso che possono avere provocato dei fenomeni di torbidità temporanea". L'acqua è perfettamente potabile dal punto di vista chimico e batteriologico: "Per ritornare alla normalità, è sufficiente fare scorrere l’acqua per qualche istante".