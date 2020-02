Ginnastica Riccione ingaggia l’atleta azzurra Caterina Cereghetti

Sport

Riccione

| 13:55 - 20 Febbraio 2020

Caterina Cereghetti.

Importante rinforzo per la Ginnastica Riccione. La società del presidente Francesco Poesio ha ottenuto il trasferimento della ginnasta Caterina Cereghetti, classe 2001, che arriva a Riccione grazie all’accordo di collaborazione con la CSB Centro Sport Bollate che si è creato per questa operazione.



L’atleta della nazionale italiana già Campionessa Italiana Juniores alle parallele nel 2016 e vincitrice della medaglia d’oro con la squadra azzurra di Artistica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, si era poi fermata a causa di un brutto infortunio, ormai alle spalle.



Cereghetti è già a disposizione della società riccionese e parteciperà insieme alle neo-compagne di squadra alla seconda prova del Campionato di Serie B GAF in programma già domani (venerdì 21 febbraio) ad Ancona.



“Avere Caterina nostra atleta e tesserata è un orgoglio per la società e per tutta la città di Riccione – dice il presidente della Asd Ginnastica Riccione -. Ci darà una mano per il nostro percorso e per far crescere le nostre piccole atlete che sono molto motivate dopo aver saputo del suo arrivo”.