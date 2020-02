I bimbi della scuola dell'infanzia Mimosa in visita al Comune di Riccione In cento sono stati accolti dall'assessore Battarra e dal sindaco Tosi per una speciale lezione di educazione civica

Attualità Riccione | 13:30 - 20 Febbraio 2020 Un momento della visita dei bambini della scuola Mimosa. Questa mattina (mercoledì 20 febbraio) il sindaco di Riccione, Renata Tosi e l’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra, hanno incontrato nella sala del Consiglio comunale tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia “Mimosa”. Circa cento bimbi, dai più piccoli ai più grandi, accompagnati dalle loro maestre, sono arrivati presso la sede del Comune col trenino. Durante l’incontro, voluto dalla scuola dell’infanzia "Mimosa", i piccoli scolari hanno recitato una filastrocca di Carnevale su Arlecchino e consegnato al sindaco un dono, un quadro di Arlecchino appunto realizzato con la tecnica del collage, durante i laboratori d’arte a scuola. I bambini accolti in Comune, hanno potuto assistere ad una piccola lezione di educazione civica: l’assessore Battarra ha infatti spiegato loro l’utilizzo della sala del Consiglio comunale, mentre il sindaco ha illustrato i simboli che sono sulla fascia Tricolore e il valore delle bandiere in sala. I bambini incuriositi hanno posto tante domande.