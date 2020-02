Cronaca

Riccione

| 12:23 - 20 Febbraio 2020

Gli era vietato uscire di casa nelle ore notturne, una misura a cui era stato sottoposto per un arresto precedente per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale, ma non rispetta gli obblighi e torna in carcere. I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un uomo originario della Repubblica Dominicana, pregidicato, residente a Riccione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini. L'uomo si trova ora in carcere a Rimini.