Protezione civile Valconca, incontri nelle scuole per parlare di terremoto

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:05 - 20 Febbraio 2020

Sismografo.

Quando avverrà il prossimo terremoto?

Nessuno può saperlo, perché potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Sui terremoti sappiamo molte cose, ma non è ancora possibile prevedere con certezza quando, con quale forza e precisamente dove si verificheranno. Essere preparati è il miglior modo per prevenire e ridurre le conseguenze. Saranno gli alunni della scuola secondaria "Broccoli" di Morciano i protagonisti dei tre prossimi incontri sul rischio sismico

Le lezioni teoriche in aula si svolgeranno il 22 - 29 febbraio mentre il 28 marzo la terza lezione in esterna con l’allestimento di un campo base di accoglienza.



Gli argomenti delle lezioni tenute dai Volontari del Gruppo di Protezione Civile dell’Unione della Valconca, spazieranno dal Sistema di Protezione Civile in Italia, all’antropologia del volontariato, ai criteri di sicurezza nell’edilizia, al campo di accoglienza in emergenza e alla metodologia delle comunicazioni in emergenza.