Carnevale a Rimini, tante iniziative a partire da Color Coriandolo XIX edizione

Rimini

| 11:00 - 20 Febbraio 2020

Carnevale in piazza Cavour.

Arriva il Carnevale e Rimini si anima con tante iniziative per grandi e piccoli, da giovedì fino al martedì grasso.



Domenica 23 e martedì 25 febbraio in piazza Cavour torna la XIX edizione di ColorCoriandolo, il tradizionale appuntamento con il Carnevale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno, Altarimini, Confartigianato Imprese Rimini e Comune di Rimini.



Due giornate di divertimento (dalle ore 15 alle ore 18) con giocolieri, musicisti, trampolieri e dj.



Domenica 23 febbraio: la Brass Band è pronta a coinvolgere e a far divertire i bambini presenti con la propria musica. E per chi vuole indossare i panni di clown, fatine e animali del bosco ci pensa Madame Truccabimbo con la sua fantasia.

Martedì 25 febbraio: la musica di Radio Bruno sale sul palco di Piazza Cavour. Un Dj animerà la grande festa finale del Carnevale con la compagnia di trampolieri, giocolieri e i balli delle allieve di Zumba Kids delle maestre di danza Ester Aulizio e YudithRodriguez, a seguire una merenda con i tradizionali dolci di Carnevale, offerta dalla Confartigianto Imprese Rimini. La festa si concluderà con la sfilata delle maschere dei bambini, premiati con gadget.

A fare da sfondo alla festa la grande giostra francese che sarà in Piazza Cavour fino al 1° marzo. L’attrazione sarà fruibile gratuitamente dalle scuole dell’infanzia di Rimini, dal lunedì al venerdì previa prenotazione effettuata almeno un giorno prima al numero 339/2718797.





Per gli adulti che vogliono mascherarsi, da non perdere la festa dedicata all'eleganza dei secoli passati con Ballo a Corte, l’appuntamento in costume d'epoca con balli ottocenteschi nella splendida sala Ressi del Teatro Amintore Galli prevista per domenica 23 febbraio. Le danze, guidate da i maestri dell'Accademia di Danze Ottocentesche, sono aperte a tutti con la possibilità di indossare abiti d'epoca dal 400 all'800. La musica eseguita dal vivo dal gruppo strumentale Ars Antiqua, accompagnerà i ballerini nei volteggi. L’appuntamento è alle ore 15.30 .

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Costo: € 25 comprensivo di buffet dolce Info e prenotazioni: 324 7982498.





Al Parco Pertini di Rivazzurra si terrà il Carnevale dei Bambini, domenica 23 febbraio dalle ore 15, ci si ritrova in maschera per festeggiare insieme con animazione, musica, balli e una merenda con fiocchetti, castagne, piada, cioccolata calda e vin brulè. Ingresso libero.