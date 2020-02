Un francobollo per celebrare il centenario di Fellini

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:45 - 20 Febbraio 2020

Palazzo del Governo.

L'Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino emetterà il 24 marzo un francobollo celebrativo per il centenario della nascita di Fellini.



Il francobollo celebra il Maestro in occasione del centenario della sua nascita attraverso la riproduzione di un disegno autografo che mostra il regista stesso in braccio alla statuetta del premio Oscar alla carriera, ricevuto a Los Angeles nel 1993.

Federico Fellini è uno dei registi che ha vinto più Oscar, ben cinque, e la sua carriera è costellata da premi che lo hanno consacrato definitivamente fra i grandi del cinema.

Tra i titoli delle pellicole più note si ricordano: Lo sceicco bianco (1952), I vitelloni (1953, Leone d’argento a Venezia), La strada (1954, Oscar), Le notti di Cabiria (1957, Oscar), La dolce vita (1960, Palma d’oro a Cannes), 8½ (1963, Oscar) Fellini Satyricon (1969), Roma (1972), Amarcord (1973, Oscar), Il Casanova (1976), Prova d’orchestra (1979), Ginger e Fred (1985), Intervista (1987, premio del Quarantennale a Cannes, Gran premio a Mosca) e La voce della luna (1990)