Ecco cosa fare nel week-end: gli appuntamenti a Rimini e provincia dal 21 al 23 febbraio

Rimini

| 06:46 - 20 Febbraio 2020

Gli eventi del week end di Carnevale.

E’ un week end speciale questo, tutto fatto di coriandoli e maschere. Tante le feste di Carnevale, ma gli eventi per chi ama il teatro, la musica, le discoteche, non mancano, insomma: appuntamenti da non lasciarsi scappare. Se ancora non vi siete organizzati, ecco quelli imperdibili a Rimini e provincia.



E’ CARNEVALE!



Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.

L’evento, organizzato da Made Officina Creativa, con la collaborazione di Radio Bruno,

Altarimini e Confartigianato Imprese Rimini, giunto alla diciannovesima edizione, si svolgerà domenica 23 e martedì 25 febbraio, in Piazza Cavour, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. QUI tutte le info.



Dopo il successo del “Giardino dell’Amore” nel weekend di San Valentino, dove gli animatori del Villaggio allestito da Fondazione Verdeblu hanno omaggiato le signore con 500 rose e altrettante fotografie sono state sviluppate dal ‘Magic Mirror’ a disposizione per chi voleva immortalarsi, proseguono le iniziative incentrate sul tema dell’amore.

Domenica prossima, 23 Febbraio, Bellaria Igea Marina sfoggerà tutti i suoi colori con una sfilata in maschera. QUI tutte le info.



Sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19.00, andranno in scena al Centro Valmarecchia due pomeriggi all’insegna del divertimento per i più piccoli, per festeggiare nel migliore dei modi la fine del periodo di Carnevale. Si inizia sabato 22 con il laboratorio artistico “Di maschera in maschera”: sfilata con il costume in passerella, spettacoli di magia, truccabimbi e foto di Carnevale personalizzata. QUI tutte le info.



Fiumi di coriandoli, palloncini e trucca bimbi, musica, ma anche fiocchetti, dolci, bibite e cioccolata per il Carnevale dei bambini, offerto dall’Associazione Rimini per tutti , in collaborazione con la Coop Risorgimento e Punto Verde. L’appuntamento per bimbi e famiglie è fissato per domenica 23 febbraio 2020 al Parco Pertini, via N. Tommaseo a partire dalle ore 15. Ingresso libero e struttura è riscaldata. QUI le info.



TEATRO E CINEMA



Dopo l’adattamento di "Qualcuno volò sul nido del cuculo", si rinnova il sodalizio tra Alessandro Gassmann e Maurizio De Giovanni, regista e autore de “Il silenzio grande”, in scena da giovedì 20 a sabato 22 febbraio al Teatro Galli dalle 21. Autore di libri di successo, come Il commissario Ricciardi o I bastardi di Pizzofalcone (da cui è stata tratta la serie televisiva che vede lo stesso Gassmann interpretare il ruolo dell'ispettore Lojacono) Maurizio De Giovanni debutta come autore di una commedia teatrale. QUI tutte le info.



'Il lago dei cigni', un balletto di bellezza sublime e dalla musica impareggiabile di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, è nato proprio al Bolshoi nel 1877. Con le scene emozionanti del corpo di ballo del teatro Bolshoi, è il balletto classico per eccellenza. Viene proposto con la coreografia di Yuri Grigorovich. Appuntamento domenica alle ore 16, QUI tutte le info.



E' BAL, Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, presenta Una giornata qualunque. Lorenzo Gleijeses porta in scena, allo Spazio Tondelli di Riccione, sabato 22 febbraio, la vicenda di Gregorio Samsa, danzatore immaginario, omonimo del protagonista del racconto di Franz Kafka La metamorfosi. QUI tutte le info.



MANIFESTAZIONI E SPORT



Iniziato il conto alla rovescia per il Premio Panzini 2020. Venerdì 21 febbraio, infatti, la città conoscerà il volto del vincitore: appuntamento fissato per le ore 20.45 al Palacongressi, con la cerimonia ufficiale di consegna a quella cittadina o quel cittadino che, più di ogni altro, abbia dato lustro a Bellaria Igea Marina. QUI tutte le info.



Rimini torna ad essere la Capitale del tiro con l’arco. Ad aprire l’intensa tre giorni di competizioni sarà venerdì 21 febbraio il 6° Italian Challenge, gara a coppie miste iscritta a calendario internazionale World Archery per compound e arco olimpico ed interregionale per arco nudo, con abbinato un Torneo Secondario individuale, una specialità che farà il suo esordio come gara proprio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. QUI tutte le info.



Il 23 febbraio, 800 atleti di età compresa tra i 5 e i 12 anni e provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle gare di Karate FIKTA, fase nazionale del 28° Trofeo delle Regioni, al Play Hall di Riccione. La competizione di Kumite/Kata, individuale ed a squadre, è riservata agli atleti Agonisti Regionali, maschi/femmine, delle classi Cadetti, Speranze, Juniores. QUI tutte le info.



DISCOTECHE



Venerdì, a grande richiesta, torna sulle colline di Riccione l’appuntamento del Peter Pan Riccione con Ritmi e la musica techno. In consolle dj Ralf, anche produttore discografico, è uno dei pionieri della scena underground più amati in tutta Italia.



Al Bradipop Rimini è arrivato il carnevale. È tempo di scendere il pista con il più grande rock contest di Rimini. E’ di scena il Marecchia Dream Factor, il Contest Musicale organizzato per scegliere la band emergente che si esibirà al concerto del primo maggio di Rimini. QUI tutte le info del contest.





