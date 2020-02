Volley C maschile, Romagna Banca Bellaria piega 3-0 il Crevavolley.net

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:07 - 19 Febbraio 2020

Morichelli Federico.



Continua il buon periodo per la RomagnaBanca Bellaria: al Pala Bim si impone con un netto 3 a 0 sui bolognesi del Crevavolley.net in poco più di un’ora di gioco (25/18 25/14 25/17).

Giornata strana per il girone C: Viserba cade contro il fanalino di coda Pontelagoscuro e il Paolo Poggi raccoglie solo un punto dalla trasferta di Crevalcore. Atlas rimane in testa alla graduatoria, anche scontando il turno di riposo, a +3 su Pietro Pezzi (27 punti); terza piazza per Paolo Poggi a 25 punti, subito dietro Bellaria a 24; Viserba rimane ferma a 21, ma ha già riposato.

Partita concreta e molto attenta per i bellariesi; coach Botteghi loda la prestazione dei suoi: “Abbiamo approcciato molto bene la partita, che nascondeva più insidie di quello che dice la classifica. Siamo stati molto bravi in difesa e la ricezione ha permesso a Sampaoli di smistare bene il gioco. Visti gli altri risultati per noi era troppo importante fare tre punti, ma farli giocando bene e con una prova così concentrata lo preferisco!”.

Coach Botteghi parte con questo sestetto: al palleggio Sampaoli incrociato con Evangelisti; in posto 4 Morichelli e Ciandrini; al centro Virgili e Tosi Brandi; libero Mancinelli.

La partita scorre via tranquilla in tutti i parziali. La fase difensiva dei padroni di casa è in ottima serata, Ciandrini e Mancinelli si rendono protagonisti di alcuni salvataggi spettacolari; il resto lo fa l’attacco dove oltre al solito Morichelli (16 punti), danno un ottimo contributo Ciandrini (14) e Evangelisti (11) a cui si aggiunge un terzo set quasi perfetto di Tosi Brandi (5 punti nel parziale).

Per la cronaca, è una parallela vincente di Ciandrini a chiudere le ostilità dopo un'ora e dieci minuti di gioco.

ROMAGNA BANCA: Sampaoli 1, Evangelisti 11, Morichelli 16, Ciandrini 14, Tosi Brandi 7, Virgili 4, Mancinelli LIB. Ne. Cucchi, Pianezza, Fabbri, Pivi. All. Botteghi