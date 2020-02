Rimini: consigliere comunale della Lega ospita donna incinta tunisina

Attualità

Rimini

| 17:15 - 19 Febbraio 2020

Il consigliere della Lega Carlo Grotti Trevisan.

Ha ospitato una giovane tunisina al nono mese di gravidanza e il suo primogenito, un bambino di otto anni, entrambi senza fissa dimora. Un gesto encomiabile da parte di Carlo Grotti Trevisan, consigliere comunale riminese della Lega. Come riporta il Resto del Carlino, domenica sera Grotti Trevisan ha incontrato la donna e il bambino nella galleria del palazzo in cui si trova il suo appartamento, in zona centro. Dopo aver pensato di portarle delle coperte, il riminese ha deciso di ospitarla in un secondo appartamento di sua proprietà nello stabile. La mattina successiva l'ha accompagnata al consultorio familiare, per trovare un alloggio. Il consigliere comunale su Facebook ha spiegato: "Ho voluto raccontare questo episodio non per vantarmi, ma per mandare un messaggio alle persone: aiutare il prossimo quando è in difficoltà, in particolare donne e bambini".