Come scegliere il sito ideale e dove stampare le foto digitali: la guida

Attualità

Nazionale

| 06:45 - 20 Febbraio 2020

Stampe foto digitali.

La maggior parte degli smartphone consentono di scattare immagini di ogni momento della vita, senza il bisogno di avere con sé un’apposita macchina fotografica. Questo negli anni ha dato vita, per chiunque, a enormi cataloghi fotografici, che ritraggono i piatti ordinati a cena ieri, così come il battesimo del primo figlio. Tutte queste fotografie si possono stampare anche a casa, ma è necessario avere a disposizione una stampante di ottima qualità, carta fotografica costosa, inchiostri di un certo tipo. Per evitare di dover acquistare tutto questo è possibile far stampare le foto online, ad esempio sul sito https://www.photosi.com/it/stampe/stampe-foto-digitali.

Dove stampare le proprie foto

Un tempo non era difficile rispondere a questa domanda, visto che i negozi che si occupavano di sviluppare e stampare i vecchi rullini erano diffusi in tutte le città. Con l’ampia diffusione della fotografia digitale tale realtà si è rapidamente modificata: oggi i negozi che offrono stampe digitali di qualità non sono molti e spesso si rivolgono soprattutto ai professionisti. Per molti trovare dove stampare foto digitali nella propria città non è cosa facile, soprattutto se si considera poi il desiderio di ottenere prodotti di una certa qualità. Fortunatamente alcune aziende propongono la stampa di foto digitali direttamente online, a costi contenuti e con varie interessanti opportunità di scelta.

Quanto costa stampare una foto

Chi considera cercare in rete la stampa digitale delle proprie foto come uno spreco forse non è a conoscenza di cosa significhi ottenere una stampa di alta qualità oggi. Certo, le stampanti a getto di inchiostro hanno prezzi accessibili, ma non tutti i prodotti offrono stampe di qualità. O meglio, per quanto riguarda stampe di documenti su fogli di carta normale, la gran parte delle stampanti che troviamo nei centri commerciali sono più che valide. Diversa la situazione in cui si desidera ottenere una foto in alta definizione dagli scatti catturati durante una festa o nel corso delle vacanze. Stiamo parlando di avere a disposizione stampanti di una certa caratura, come ad esempio le stampanti laser. Inoltre anche i consumabili sono costosi, cosa che rende ogni singola copia un importante impegno dal punto di vista economico. Rivolgersi invece ai professionisti del settore consente di trovare dove stampare foto digitali a costi minimi, con la certezza di ottenere prodotti molto belli, durevoli nel tempo, senza problemi correlati all’esposizione alla luce solare diretta.

Che tipo di foto

I siti che permettono di stampare fotografie direttamente online propongono poi prodotti di vario genere. Si parte dalle fotografie nel classico formato 7x10, per arrivare sino a immagini di grandi dimensioni, fino a un massimo di 20x30 cm. Volendo, ogni singola immagine, o anche una selezione delle stesse, potrà essere preparata in varie dimensioni, a seconda dell’utilizzo che se ne intende fare. Pratici programmi online permettono di creare un vero e proprio foto album, inserendo anche delle scritte sulle immagini o modificandone alcune caratteristiche. Al termine del progetto è possibile caricare sul sito le immagini prescelte, per farle stampare nel numero e nel formato desiderato. Se lo si desidera si possono far stampare tutte le immagini scelte in stile vintage, come fossero delle istantanee; oppure si può decidere di richiedere la stampa di una singola immagine. In linea di massima non esistono restrizioni di sorta.

Come fare

Come abbiamo detto, basta trovare un sito che offra questo tipo di opportunità e caricare direttamente in formato digitale le immagini da stampare. Una volta decise le dimensioni, il tipo di carta, lo stile della stampa, si invia la richiesta, saldando il costo con una carta di debito o di credito, o anche con altri metodi di pagamento digitali. Le immagini saranno spedite quanto prima direttamente al domicilio del cliente, che non dovrà fare altro che attenderle.