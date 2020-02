L’Amore è.... Il Carnevale a Bellaria Igea Marina: sfilata itinerante in maschera, tante sorprese

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:25 - 19 Febbraio 2020

Domenica festa di Carnevale a Bellaria Igea Marina.



Dopo il successo del “Giardino dell’Amore” nel weekend di San Valentino, dove gli animatori del Villaggio allestito da Fondazione Verdeblu hanno omaggiato le signore con 500 rose e altrettante fotografie sono state sviluppate dal ‘Magic Mirror’ a disposizione per chi voleva immortalarsi, proseguono le iniziative incentrate sul tema dell’amore.

Domenica prossima, 23 Febbraio, Bellaria Igea Marina sfoggerà tutti i suoi colori con una sfilata in maschera.

Fondazione Verdeblu, in collaborazione con il Comitato del Carnevale di Santarcangelo di Romagna, organizza, infatti, una domenica dedicata al Carnevale con una sfilata itinerante lungo il centro di Bellaria Igea Marina, invitando a partecipare tutti coloro che vorranno festeggiare l’evento.

Il ritrovo è fissato per le ore 15 in Piazza Matteotti con partenza alle ore 15.30. Il corteo percorrerà a piedi tutta l’isola pedonale del viale Paolo Guidi, all’interno delle magiche atmosfere del “Giardino dell’amore”. Tante saranno le sorprese, per grandi e piccini: esibizioni, distribuzione di caramelle e gadget ed il Trenino di Bellaria Igea Marina per una visita della città. Al termine del tragitto si farà ritorno in Piazza Matteotti e, per concludere in allegria, sarà offerta ai bambini una gustosa merenda a base di pane e Nutella per un momento di simpatica convivialità. Il divertimento però non finisce qui. Sarà possibile brindare sul “trono dell’amore”, fotografati da un fotografo professionista e godere dei romantici allestimenti di Piazza Matteotti, in una magica atmosfera di Amore… per il Carnevale di Bellaria Igea Marina.