Ancora tensione Start Romagna-sindacati: nuovo presidio dei lavoratori, presto nuovo sciopero

Attualità

Rimini

| 14:10 - 19 Febbraio 2020

La protesta di sabato scorso dei lavoratori di Start Romagna in piazzale Crescentini.

Nuova protesta dei lavoratori di Start Romagna, dopo lo sciopero di sabato scorso (15 febbraio) e il contestuale presidio davanti alla sede di piazzale Crescentini a Rimini. Oggi (mercoledì 19 febbraio) è stato infatti organizzato un secondo presidio davanti alla sede di Sgr Rimini, dove i vertici di Start Romagna presentavano il piano industriale 2020-2023.

Domani (giovedì 20 febbraio) si terrà invece l'incontro tra i vertici aziendali e i sindacati allo scopo di evitare una nuova astensione dal lavoro dei dipendenti di Start Romagna. I sindacati accusano i vertici di Start di aver "azzerato ogni relazione sindacale" e chiamano in causa l'amministrazione comunale di Rimini che, "pur essendo proprietaria, non ha mostrato alcun interesse rispetto alle richieste avanzate dai lavoratori". Le problematiche principali, ricordano i sindacati, sono in primis relative carenze di organico: non solo riguardanti il numero degli autisti, ma anche il personale dell'officina. Inoltre i sindacati lamentano "responsabilità superiori per gli autisti rispetto al loro inquadramento, turni stressanti anche a causa delle condizioni del traffico e delle strade, ferie e idennità non godute".