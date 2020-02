In estate due appuntamenti con le Frecce Tricolori, a Rimini e Bellaria Igea Marina

Attualità

Rimini

19 Febbraio 2020

Frecce Tricolori.

Lo show delle Frecce Tricolori farà doppia tappa nel riminese, nell'estate 2020, il 26 luglio a Bellaria Igea Marina e il 23 agosto a Rimini. Due appuntamenti imperdibili che richiamano tradizionalmente decine di migliaia di persone sulla spiaggia e che vedranno protagonisti i piloti dell'aeronautica militare. Il tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico, ha svelato la "formazione" che sarà protagonista della 60esima stagione di esibizioni. Conferme nelle posizioni chiave di "Capoformazione" (Pony 1) e "Solista" (Pony 10) rispettivamente al Maggiore Stefano Vit e al Maggiore Massimiliano Salvatore. Novità invece per un'altra posizione chiave della Pattuglia: il ruolo di "1° Fanalino" (Pony 6) ovvero il leader del "rombetto" dei velivoli della seconda sezione, è stato assegnato al Capitano Franco Paolo Marocco che subentra al Maggiore Mattia Bortoluzzi. Quest'ultimo e il Capitano Giulio Zanlungo, giunti al termine della loro permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell'addestramento acrobatico di questa nuova formazione, supervisionando le complesse fasi dell'addestramento invernale. Due i nuovi ingressi in formazione nelle Frecce Tricolori 2020: il Capitano Oscar del Do', pilota di AMX proveniente dal 132° Gruppo del 51° Stormo di Istrana (Treviso), e il Capitano Simone Fanfarillo, pilota di Tornado, proveniente dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, che voleranno rispettivamente con il numero 7 ed il numero 9.