Corruzione e criptovalute, convegno diviso in due giorni al cinema Fulgor

Attualità

Rimini

| 13:21 - 19 Febbraio 2020

Cinema Fulgor, sede del convegno.





Criptovalute: un fenomeno in espansione e del quale vanno studiate attentamente potenzialità ma anche alcuni limiti connessi. Il crescente utilizzo delle criptovalute nell’ecosistema criminale, ad esempio, richiama l’attenzione sulla necessità di ricondurre questa nuova tecnologia sotto il controllo delle autorità. E Rimini si interroga sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento alla malavita, e alle nuove, pericolose funzionalità garantite dall’avanzamento tecnologico.

“Corruzione & Criptovalute” è il titolo del convegno in programma a Rimini, presso il Cinema Fulgor, il 20 febbraio (pomeriggio) e il 21 febbraio (tutto il giorno).



L’apertura del convegno (organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Rimini con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e sostenuto con il contributo della Banca Popolare Valconca) è affidata, giovedì pomeriggio 20 febbraio, all’Avv. Umberto Ambrosoli, avvocato e saggista italiano, autore del libro Qualunque cosa succeda, sulle vicende del padre Giorgio Ambrosoli, assassinato nel 1979. Alle tematiche del convegno Ambrosoli si dedica da anni, fin dai tempi della tesi di laurea dal titolo “La criminalità informatica nel sistema bancario italiano - Profili criminologici”. Ambrosoli è successivamente divenuto avvocato penalista specializzato nel diritto penale dell’economia. Ambrosoli sarà presentato dalla giornalista Nunzia Penelope e dal commercialista riminese Giancarlo Ferrucini, simbolo ed esempio di “trasparenza” che porterà la sua esperienza contro la corruzione e parlerà in particolare ai giovani: al convegno sarà infatti presente un gruppo di studenti dell’ITS Commerciale Valturio di Rimini.



Il giorno successivo (venerdì 20 febbraio), dopo i saluti del Procuratore della Repubblica di Rimini, dott.ssa Elisabetta Melotti, toccherà ad un nutrito parterre di relatori: il Direttore Generale del UIF, Dott. Claudio Clemente, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Dott. Fabio Di Vizio, il Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Milano, Dott. Eugenio Fusco, l’Esperto antiriciclaggio nella Federazione Svizzera, Stiliano Ordlli, il Dott. Giorgio Lucchetta, e il Dott. Francesco Muraca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.



Il convegno terminerà con una Tavola Rotonda, alla quale parteciperanno tutti i relatori, coordinata dal giornalista de IlSole 24 Ore Angelo Mincuzzi, dal titolo: Quale “medicina” contro la finanza criminale?.

Il tema contiene due soluzioni alla lotta alla corruzione, che oggi si avvale di uno strumento raffinato, quello delle criptovalute: la prevenzione e la repressione ed in alternativa la cultura e l’educazione.