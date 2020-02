Una giornata all'insegna di tutti gli sport al Misano World Circuit: tornano gli Open Games

Sport

Misano Adriatico

| 12:39 - 19 Febbraio 2020

Un'immagine di una precedente edizione degli "Open Games" al Misano World Circuit.

Al Marco Simoncelli di Misano Adriatico tornano domenica 23 febbraio gli Open Games, tradizionale appuntamento che vede radunate al circuito le associazioni sportive per una giornata all'insegna dello sport.



Il primo appuntamento dell'anno a MWC apre le porte a decine di discipline sportive: dal running, ai roller, al ciclismo, mountain bike, indoboard, parcour, canicross, obstacle race e footbike e tanto altro ancora.



Dalle 8.45 fino al tramonto l'autodromo si trasforma in una grande palestra all'aria aperta per tutti gli sportivi, ma anche le famiglie e i bambini per vivere una giornata all'insegna del puro divertimento.



Altra protagonista della domenica sarà, come sempre, l'ecosostenibilità, tema a cui il Misano World Circuit è molto sensibile. Il progetto KISS Misano, infatti, non vive solo in occasione della MotoGP, ma tutto l'anno e in occasione di Open Games nessun veicolo a motore sarà utilizzato, con le leading car delle gare che saranno quindi veicoli elettrici forniti dal partner Marcar.



Ogni anno gli Open Games generano condivisione e sano divertimento, oltre a far conoscere il circuito a chi non ha occasione di frequentarlo. L'evento nasce anche per dare anche un'occasione di visibilità all'associazionismo sportivo del territorio, che trova nel circuito un impianto capace di ospitare una manifestazione così articolata.



"Open Games è un evento ormai radicato a Misano – è il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – e tiene insieme il dinamismo delle società sportive del territorio con la disponibilità di Misano World Circuit che apre ad una manifestazione di promozione sportiva spettacolare e coinvolgente. La partecipazione cresce, le gare incrementano il loro profilo e mi aspetto una vera e propria festa dello sport in uno scenario legato a competizioni di profilo mondiale".



"Aprire la stagione sportiva con Open Games – dice Andrea Albani, managing director di MWC – è anche la volontà di ribadire il riavvio delle attività all'insegna della connessione col territorio. Confidiamo in una giornata di sole e attendiamo oltre 10.000 partecipanti coi quali condividiamo i valori fondanti dello sport. Vedremo anche tante biciclette in pista, a conferma di una domanda di sicurezza e di luoghi dedicati che apre a scenari futuri all'insegna della crescente polifunzionalità dell'impianto e dell'eccellenza. Open Games propone gare competitive e altre amatoriali, con discipline nuove e spettacolari. In pochi giorni passeremo dalla presenza dei bolidi di Formula Uno alle inedite gare in monopattino. A MWC è di casa tutto ciò che va veloce!"



Gli Open Games sono organizzati da MWC in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, le associazioni sportive del territorio Misano Podismo, Eurobike Riccione, Roller Riccione, Asd Team Regina, Asd Bike Park Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking, Centro Martinelli, Asd Romagna Wild Race e Asd Atletica Santamonica e Footbike & Sport. L'evento è da sempre vicino al sociale e anche quest'anno sarà un'occasione per le associazioni di volontariato del territorio di presentarsi al pubblico.



Open Games, domenica 23 febbraio, Misano World Circuit. Dalle 8.00 alle 19.00. Ingresso Gratuito.

Per iscriversi alle gare consultare il sito www.misanocircuit.com