Quasi completata la mappa dei comitati cittadini di Misano, già sette quelli operativi

Attualità

Misano Adriatico

| 12:24 - 19 Febbraio 2020

Veduta di Misano Adriatico.

Si va verso il completamento della mappa dei comitati cittadini di Misano Adriatico. Ai sette già operativi (Villaggio Argentina, Scacciano, Misano Monte, Cella, Brasile, Portoverde e Santamonica) l’Amministrazione auspica si aggiungano a breve quelli di Misano Mare e Belvedere. Entrambi attivi in passato, l'augurio è che ritrovino nuova linfa e che la volontà di impegnarsi per la propria comunità possa tornare a manifestarsi attraverso il Progetto Cittadinanza Attiva, già ottimamente sviluppato a Misano nelle diverse frazioni.



"Il Comune intende favorire queste sensibilità e per questo convoca le assemblee nelle frazioni per un confronto con gli abitanti", spiega l'amministrazione comunale di Misano in una nota.



Saranno due appuntamenti pubblici, venerdì 21 febbraio alle 21.00 alla sala ex Biblioteca (Misano Mare) e mercoledì 26 febbraio alle 21.00 al Centro Sociale di via Del Bianco (Belvedere), ad introdurre l’atteso avvio dei Comitati Cittadini nelle due frazioni.



“Il nostro Comune – commenta l’Assessore Manuela Tonini - è caratterizzato da Comitati Cittadini particolarmente attivi e vivaci e vorremmo che queste belle esperienze di aggregazione fossero il più ampie possibile.

Ci sta a cuore che i comitati siano luoghi di dialogo, di partecipazione ed attenzione per la nostra comunità”.