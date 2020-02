Carnevale al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio, divertimento per grandi e piccini

Eventi

VillaVerucchio

| 12:02 - 19 Febbraio 2020

Giochi di carnevale.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19.00, andranno in scena al Centro Valmarecchia due pomeriggi all’insegna del divertimento per i più piccoli, per festeggiare nel migliore dei modi la fine del periodo di Carnevale.

Si inizia sabato 22 con il laboratorio artistico “Di maschera in maschera”: sfilata con il costume in passerella, spettacoli di magia, truccabimbi e foto di Carnevale personalizzata.

Si prosegue poi domenica 23 con “Carnevale stellare”: tra spade laser, cosplayer a tema, photoset e truccabimbi, una full immersion per tutta la famiglia nel magico mondo di Star Wars. E per i nostalgici e i gamer, retrogame e cabinati per sfide da sala giochi.



Gli appuntamenti sono gratuiti e non richiedono alcuna prenotazione.