Volley San Marino, prossimi impegni per le squadre del Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 11:36 - 19 Febbraio 2020

Lorenzo Benvenuti.

Serie B maschile. Nove punti dividono in classifica la Titan Services (per la seconda settimana consecutiva fuori dalla zona retrocessione) e lo Zephyr Santo Stefano Magra che sabato prossimo sarà ospite dei titani al Pala Casadei di Serravalle. All’andata, fu 3 a 0 per gli spezzini dopo una partita combattuta per almeno due set. La differenza la fece la fisicità dei liguri. “Quello della maggiore fisicità avversaria è uno scotto che paghiamo contro ogni squadra che incontriamo in questa serie B. – Specifica Stefano Mascetti, coach della Titan Services. – Noi cercheremo di fare la nostra partita sfruttando le nostre armi: intensità, battuta e difesa prima di tutte le altre. Dovremo tenere particolarmente d’occhio l’opposto Sarpong e la banda Fellini, giocatore di esperienza che ha sempre giocato a buonissimi livelli in serie B. Peccato non essere al completo: la Banda Benvenuti è ancora in forse mentre l’opposto Farinelli potrà solo fare panchina”. Arbitrano Marco Zanon (1° arbitro) e Gabriele Barbieri (2°).







CLASSIFICA. SAMA Portomaggiore 42, Geetit Bologna 35, Sir Safety Spoleto 31, Arno Volley Castelfranco 31, Erm group San Giustino 31, Querzoli Forlì 29, Lupi Estintori Pontedera 26, Krifi Ferrara 23, Zephyr Santo Stefano Magra 21, Titan Services 12, Laghezza La Spezia 12, Job italia Città di Castello 11, Energia fluida Cesena 6, Promo video Perugia 5.







PROSSIMO TURNO (16^ giornata). Sabato 22 febbraio ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Zephyr Santo Stefano Magra.







Serie C femminile. La Banca di San Marino scende a Bellaria per affrontare la capoclassifica Gut Chemical. Padrone di casa favorite anche in virtù del 3 a 1 ottenuto sul campo delle sammarinesi all’andata. “Andiamo a giocarcela con tutta la tranquillità di questo mondo, visti i 26 punti in classifica. Un bottino inaspettato a questo punto del campionato – attacca coach Wilson Renzi. - Noi proveremo a giocarcela sfruttando le nostre caratteristiche ma sappiamo di affrontare una squadra molto quadrata, con un ottimo impianto di gioco. Da temere, in particolare, c’è la loro fisicità a muro con la Zammarchi e la Diaz. In questo fondamentale, sul quale loro stanno costruendo la loro vittoria in campionato, possono darci molto fastidio. Difendono altrettanto bene e fisicamente ci sono superiori ma sono curioso di vedere come ci rapporteremo con un avversario del genere anche per capire a che punto siamo”. L’infermeria è vuota e Renzi può contare su tutte le giocatrici.



CLASSIFICA. Gut Chemical Bellaria 36, Retina Cattolica 33, Massavolley 28, Claus Forlì 26, Banca di San Marino 26, Budrio 24, My Mech Cervia 24, Acsi Ravenna 23, Fse Progetti Savignano 16, Flamigni San Martino in Strada 13, Helyos Riccione 12, Avia Nuova Punta Marina 9, Teodora Ravenna 0.



PROSSIMO TURNO (16^ giornata). Sabato 22 febbraio ore 21 a Bellaria: Gut Chemical Bellaria - Banca di San Marino.