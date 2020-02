Bellaria Igea Marina, dalla terra riemerge un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:44 - 19 Febbraio 2020

L’ordigno risale alla Seconda guerra mondiale, foto di repertorio.

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato dai proprietari di un area in via San Giuseppe a Bellaria Igea Marina. La bomba, precipitata e non esplosa durante uno dei tanti bombardamenti che hanno tormentato il territorio riminese durante il conflitto, è emersa dal terreno in questi giorni: immediato l’intervento delle forze di polizia, che hanno messo in sicurezza la zona. Si tratta di un proiettile d'artiglieria del diametro di 15 centimetri e della lunghezza 35 centimetri, in pessimo stato di conservazione.