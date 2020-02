FootGolf, la nuova disciplina sportiva: la squadra riminese cerca nuovi praticanti

Sport

Rimini

| 17:09 - 18 Febbraio 2020

La squadra riminese del Footgolf.

I ragazzi del FootGolf di Rimini cercano nuovi praticanti per questa nuova disciplina sportiva che coniuga calcio e golf. Domenica 23 febbraio il Golf Club di Villa Verucchio ospita la prima tappa dell'anno del campionato Interregionale di FootGolf (Emilia Romagna, Marche e Toscana): l'occasione per assistere a un competizione spettacolare e per conoscere questa disciplina che da qualche tempo ha iniziato a far parlare di sé. "Il FootGolf è il perfetto connubio tra calcio e golf, adatto a tutti, dai ragazzini ai ragazzi con qualche anno in più, donne e uomini, senza nessuna esclusione", spiegano i ragazzi del FootGolf Rimini, che praticano questa disciplina da quattro anni. "Attenzione, crea dipendenza", scherzano, per poi spiegare: "È uno sport meraviglioso che accomuna persone di diversi target e che ti permetto di conoscere posti bellissimi, che altrimenti non si vedrebbero mai".

