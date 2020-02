Eventi

Rimini

| 16:49 - 18 Febbraio 2020

Carnevale dei bambini.

Fiumi di coriandoli, palloncini e trucca bimbi, musica, ma anche fiocchetti, dolci, bibite e cioccolata per il Carnevale dei bambini, offerto dall’Associazione Rimini per tutti , in collaborazione con la Coop Risorgimento e Punto Verde. L’appuntamento per bimbi e famiglie è fissato per domenica 23 febbraio 2020 al Parco Pertini, via N. Tommaseo a partire dalle ore 15. Ingresso libero e struttura è riscaldata.