Winelivery, l'app del vino a domicilio sbarca anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:21 - 18 Febbraio 2020

Winelivery, il servizio che consegna vino birra e alcolici a domicilio.

Winelivery, l’App per bere, servizio di consegna a domicilio di vino e altre bevande sceglie Rimini come prima apertura del 2020 e in un solo mese conquista la città grazie alla sua app e il servizio in 30 minuti alla temperatura ideale. Sono tre giovani imprenditori locali che, spinti dal desiderio di innovazione, scelgono di importare il servizio di Winelivery nella splendida cittadina sul litorale adriatico offrendo nuove opportunità di brindare agli amanti del bere bene, e c’è già chi dice che Winelivery potrebbe essere la miglior invenzione dopo la piadina.

Winelivery, azienda fondata nel 2016 a Milano, opera oggi su 12 città italiane più una in Spagna, Formentera, e prevede di chiudere il 2020 offrendo il proprio servizio su 20 città nel Belpaese e iniziando a dare uno sguardo all’estero.

Cosa offre quindi Winelivery ai cittadini di Rimini? L’esperienza di godersi un ottimo bicchiere di vino, e non solo, nella comodità di casa.

È infatti un team di sommelier che si occupa di selezionare in maniera accurata i vini presenti sulla piattaforma, al fine di garantire, oltre ad un servizio di consegna eccellente, anche una gamma di prodotti di altissima qualità volti a soddisfare tutti i palati oltre che tutti i portafogli (infatti sull’app di Winelivery è possibile trovare bottiglie a partire da 6€).

Winelivery vanta una filiera cortissima. “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” afferma Andrea Antinori, founder di Winelivery “Non abbiamo intermediari, instauriamo rapporti esclusivi con i produttori consegnando da loro direttamente a casa tua… così risparmi. “

L’azienda propone ai suoi clienti di Rimini un’offerta prettamente concentrata sul vino, ma volendo coprire tutte le esigenze, sulla piattaforma si trova anche una buona selezione di birre artigianali e non, cocktail kit, superalcolici, che possono essere accompagnati da ghiaccio, acqua e qualcosa da stuzzicare!

Insomma tutto il necessario per un aperitivo improvvisato o semplicemente per abbinare il vino perfetto alla cena, da gennaio è a portata di clic: basta scaricare l’app o esplorare il sito di Winelivery!



