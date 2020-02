Valmarecchia: più controlli sulle strade con il Telelaser sulla velocità degli automobilisti

Attualità

18 Febbraio 2020

Nei prossimi giorni la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valmarecchia intensificherà i controlli per il rispetto della velocità. In particolare grazie all’impiego del Telelaser gli agenti della Pm potranno registrare il superamento del limite di velocità a diverse centinaia di metri di distanza da dove è posizionata l’apparecchiatura elettronica.

Prosegue infine l’attività di presidio nelle frazioni da parte della Polizia Locale Valmarecchia. L’iniziativa che intende assicurare una presenza costante degli agenti nelle frazioni, oltre che nel centro, vedrà impegnata – nel pomeriggio di domani (mercoledì 19 febbraio) – una pattuglia della Pm nella frazione di Canonica, nei pressi del capo sportivo (dalle 14,30 alle 16), e nella frazione di Stradone nel parcheggio a poca distanza dal bar, dalle 16,15 alle 17,30. Per l’occasione gli agenti di Polizia locale saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, raccogliere segnalazioni e per comprendere le problematiche presenti sul territorio, senza doversi per forza rivolgere alla sede del Comando in via Andrea Costa.