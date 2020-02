Sport

Pesaro

| 14:28 - 18 Febbraio 2020

Galderisi neo allenatore della Vis Pesaro.



La Vis Pesaro 1898 ha esonerato dopo il 4-0 di Trieste, ennesima sconfitta in trasferta, l’allenatore Simone Pavan e l’allenatore in seconda Renato Vito. Arriva in panchina Giuseppe Galderisi, lo scorso anno al Gubbio. Nel pomeriggio Nanu dirge il primo allenamento. Nel prossimo turno la Vis pesaro affronterà la Fermana. La Vis viene da cinque partite senza vittoria ed è stata agganciata da Ravenna e Gubbio, con cui ora apre la zona playout.