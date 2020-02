Nuovi marciapiedi e asfalto in via Alberello a Misano: al via i lavori

Attualità

Misano Adriatico

| 13:49 - 18 Febbraio 2020

Via Alberello a Misano Adriatico.

Prenderanno il via domani a Misano (mercoledì 19 febbraio) i lavori di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi di via Alberello, nel tratto che va dalla ferrovia alla strada statale 16. I lavori di sistemazione e messa in sicurezza si sono resi necessari a causa della presenza lungo la via di due filari di pini di dimensioni ormai incongrue in una zona così urbanizzata, le cui radici hanno danneggiato il piano di calpestio dei marciapiedi e la carreggiata in asfalto compromettendo la sicurezza di cittadini e turisti che frequentano la zona.



Per la realizzazione di questi lavori sarà necessario chiudere la via Alberello al traffico veicolare, a fasi a alterne in avanzamento con le operazioni di cantiere, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.



La riqualificazione di via Alberello sarà realizzata nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali già avviati i primi di febbraio nella zona a mare di Misano.