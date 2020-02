Poggio Torriana, per l'8 marzo inaugurazione di due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Attualità

Poggio Torriana

| 13:42 - 18 Febbraio 2020

Panchina rossa contro la violenza alle donne (foto di repertorio).

Poggio Torriana promuove due iniziative sul tema "Discorsi d'odio", presso il centro giovani "Ora d’aria" : una mostra fotografica dal titolo “Immagina Donne” e l'inaugurazione di due panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.



A Poggio Torriana quest'anno l'8 marzo sarà ricordato dando continuità alla divulgazione del "Manifesto della comunicazione non ostile", approvato dalla giunta comunale il 30 gennaio scorso.



Venerdì 6 marzo ore 20.45 è prevista la prima serata di dibattito dal titolo “Violenza nello sport nel lavoro e nel mondo accademico:una maratona femminile infinita?”

Interverranno Claudia Petrosillo, UISP Territoriale Rimini Aps

Chiara Zamagna, Associazione Rete degli Universitari

Carmelina Fierro, Consigliera di Parità Provincia di Rimini.



Per l'occasione sarà inaugurata la mostra fotografica "Immagina donne", dedicata al mondo femminile a conclusione del laboratorio di fotografia digitale, con gli omaggi della consigliera provinciale, con delega alle pari opportunità, Giulia Corazzi.



Il secondo incontro sarà venerdì 13 marzo ore 20.45 “Donne nel mirino digitale. Hate speech come arma per colpire nella politica e nella vita".

Dibattito a cui interverranno Beatrice Spallaccia del Centro MeTRa, Università di Bologna - campus di Forlì

Giusi Delvecchio, A.N.P.I.

Elvira Ariano dell’Associazione Rompi il silenzio onlus.



Inoltre l’amministrazione comunale inaugurerà due panchine rosse a ricordo delle donne vittime di violenza di genere con gli alunni delle Scuole Primarie di Poggio Torriana e l'associazione Rompi il Silenzio.