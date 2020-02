Cattolica: Claudio Cardelli ed Emerson Gattafoni raccontano il loro viaggio in Tibet

Eventi

Emerson Gattafoni (a sinistra), il Dalai Lama e Claudio Cardelli.



Arriva la terza declinazione delle "Voci del verbo andare", la rassegna nata a Cattolica per volontà dell’Assessorato alla Cultura e realizzata in collaborazione con Rapsodia Associazione. Il quinto incontro sabato 22 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Cattolica, Piazza della Repubblica 31, protagonisti due viaggiatori film-maker: Claudio Cardelli ed Emerson Gattafoni, amici da quarant'anni, a Cattolica per raccontare di quanto le loro vite li ha portati "Per le strade dell'Est", citando Battiato, in Tibet; e di un singolare appuntamento con il Dalai Lama. Durante l'appuntamento alla biblioteca, saranno trasmessi alcuni spezzoni dei documentari dei due registi.