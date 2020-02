Rimini, ginnastica artistica, buoni risultati per Polisportiva Celle a Palma di Mallorca

Sport

Rimini

| 12:12 - 18 Febbraio 2020

Gli atleti in partenza per le gare.

Ottima esperienza Internazionale per la Polisportiva Celle.



Giovedì 13 Febbraio parte degli atleti del settore Agonistico maschile e femminile della Polisportiva Celle sono partiti per Palma di Mallorca per partecipare alla GYMCUP 2020, gara aperta a tutto il mondo.

Una grande emozione per tutti questi ragazzi che si sono confrontati con ginnasti di altre nazioni, ottenendo tra l’altro ottime posizioni.



Cominciamo con il settore femminile dove le ragazze, Agnese Giacchi, Federica Brighi, Alba Ricci, Carlotta Semprini, Viola Berdini e la piccola Sofia Brighi che pur essendo allieva è riuscita ad avere un programma idoneo alla competizione, nella classifica a squadre di 4 livello (3 esigenze del codice internazionale), conquistano la MEDAGLIA D'ARGENTO. 6 le salite all'attrezzo, 3 i migliori punteggi da sommare, così con una gara viva e intensa di emozioni, le nostre ginnaste sfidano le altre 8 squadre in gara (di Spagna, Germania e Italia) rimanendo dietro solo alla squadra di casa, il Club spagnolo Exportiu Xelska. A completare bene l'opera del settore femminile ci pensa Elisa Beltrambini, finalmente ripresa dopo un infortunio al ginocchio che partecipa come individualista alla gara di 3° livello alle parallele dove conquista la medaglia di bronzo tra le nate nel 2006 e un 4° posto alla trave.



Ma di medaglie alle ragazze ne arrivano ancora tante anche nel concorso individuale e di specialità.



Classifica All Around: 3° posto per Agnese e Carlotta nelle loro categorie, 7° per Viola e 10° per Federica.



Entro i primi 10 punteggi:



VOLTEGGIO: 3a Alba e 4a Carlotta, 7a Agnese e 8a Federica

PARALLELE: 3a Carlotta, 4a Agnese, 7a Viola

TRAVE: 2a Carlotta, 3a Sofia e Agnese



CORPO. LIBERO: 2a Carlotta e 3a Viola



Felicissimi di condividere le gioie delle ragazze gli istruttori Michela Carlini e Thomas Grasso.







Grande soddisfazione anche per il settore maschile, allenato da Pietro Di Pumpo, dove i ragazzi hanno dovuto affrontare oltre il programma del Codice Internazionale, anche squadre con ginnasti di livello nazionale nei propri paesi di appartenenza soprattutto di Spagna e Gran Bretagna. Altissimo quindi il livello che ha dato lustro a tutta la competizione, dove i nostri ginnasti si sono difesi molto bene ottenendo un buonissimo 7°posto di squadra.



Hanno dato l'anima i ragazzi pur gareggiando alle 21 e con pochissimi minuti di riscaldamento sugli attrezzi, parliamo di Matteo Morini, Thomas Grasso, Andrea Cascianelli, Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani, Riccardo Villa e Luca Bellondi, che fanno di questa importante esperienza un bagaglio da riaprire venerdì e sabato prossimi sul campo di Ancona, dove si terrà la 2a prova di serie A e B.



Buonissime le posizioni nelle varie specialità ad attrezzo divise tra Junior e Senior considerando i primi 10 classificati su una partecipazione di 40 atleti x categoria:



CORPO LIBERO: Thomas 4° e 9° Andrea

CAVALLO: Riccardo 4°, 5° Alessandro

ANELLI: 10° Matteo

VOLTEGGIO: 5° Thomas e 6° Riccardo

PARALLELE: 8° Alessandro

SBARRA: 5° Riccardo, 8° Alessandro, 9° Matteo