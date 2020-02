La Brasserie di Rimini e Da Gianni di Riccione sono Ambasciatori della Birra

Attualità

Rimini

| 12:11 - 18 Febbraio 2020

Andrea Bartoli, Elena Bagli e Gianni Sarti.

Si è svolta nella penultima giornata del "Beer&Food Attraction" la premiazione organizzata dalla rivista "Il mondo della birra" per la targa “Accademia della Birra” e gli attestati agli “Ambasciatori della Birra”. Ad essere premiati, selezionati da una giuria di esperti fra gli oltre 600 candidati, 50 pub e birrerie che con la loro professionalità e la qualità dell’offerta valorizzano il prodotto birra.



Tra i 50 premiati anche "La Brasserie di Rimini" e "Da Gianni" di Riccione, locali che propongono un il marchio Birra Amarcord brand della famiglia Bagli titolare anche del Birrificio. I due locali vantano inoltre la presenza dell’Amarcord Tank, un progetto sul quale Birra Amarcord da anni sta investendo passione e know-how. Tra i primi ad aver proposto i Tank in Romagna, Birra Amarcord dal 2016 ha adottato con successo questa modalità di distribuzione della birra tanto che ad oggi sono 11 i locali territorio che hanno scelto gli Amarcord Tank.



A ritirare il premio il gestore de “La Brasserie” Gianni Sarti e il titolare del ristorante “Da Gianni” Andrea Bartoli, entrambi accompagnati da Elena Bagli, titolare insieme al fratello Andrea di Birra Amarcord, premiata anche come marchio di birra valorizzato nei due locali.