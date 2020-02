Al Galli di Rimini va in scena "Il silenzio grande" con la direzione di Alessandro Gassman

Eventi

Rimini

| 12:09 - 18 Febbraio 2020

Lo staff de Il Silenzio Grande con al centro il regista Alessandro Gassman.

Dopo l’adattamento di "Qualcuno volò sul nido del cuculo", si rinnova il sodalizio tra Alessandro Gassmann e Maurizio De Giovanni, regista e autore de “Il silenzio grande”, in scena da giovedì 20 a sabato 22 febbraio al Teatro Galli dalle 21.



Autore di libri di successo, come Il commissario Ricciardi o I bastardi di Pizzofalcone (da cui è stata tratta la serie televisiva che vede lo stesso Gassmann interpretare il ruolo dell'ispettore Lojacono) Maurizio De Giovanni debutta come autore di una commedia teatrale.



Nello spettacolo si affronta il tema della complessità dei rapporti familiari e del tempo che scorre nel luogo dove le vite di tutti mutano negli anni: la casa. Attraverso momenti drammatici, ma anche risate, sorprese e misteri, la commedia si rivolge ad una platea universale: racconta di noi tutti, di come siamo o di quello che avremmo potuto essere, alla continua ricerca della verità. “Questo facciamo a teatro – spiega Gassmann nelle note di regia - o almeno ci sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia di crederci”.



“Immagino uno spettacolo – dice ancora il regista - dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano farvi riconoscere, dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita. Questa storia ha poi al suo interno grandissime sorprese, misteri che solo un grande scrittore di gialli come Maurizio De Giovanni avrebbe saputo maneggiare con questa abilità e che la rendono davvero un piccolo classico contemporaneo. Questo facciamo a teatro, o almeno ci sforziamo di fare, cerchiamo disperatamente la verità, e confidiamo nella vostra voglia di crederci”



Sul palcoscenico a dare forma all’opera di Gassmann e De Giovanni, Massimiliano Gallo, volto noto del piccolo schermo (anche lui tra gli interpreti de I bastardi di Pizzofalcone) e del cinema (tra le ultime in ordine di tempo la partecipazione in Pinocchio di Matteo Garrone), affiancato da un'altra interprete apprezzata e conosciuta dal grande pubblico come Stefania Rocca, insieme a Monica Nappo, Paola Senatore e Jacopo Sorbini.



Prevendite a biglietteriateatro@comune.rimini.it oppure comprando il biglietto on line sul sito www.teatrogalli.it.