Ponte di Verucchio chiuso nel weekend per altri lavori di messa in sicurezza già programmati

Attualità

Verucchio

| 12:08 - 18 Febbraio 2020

Ponte di Verucchio.

Dalle ore 7.00 di sabato 22 febbraio alle ore 18.00 di domenica 23 febbraio scatta il divieto di transito totale per tutti i veicoli sul ponte Verucchio, divieto che si estende anche al traffico ciclabile e pedonale. La chiusura del ponte, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente della Provincia Riziero Santi, risponde alla necessità di eseguire lavori di sollevamento degli impalcati del ponte sulla pila n° 2 (lato Torriana), operazione che come da cronoprogramma rientra nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del ponte stesso.



I lavori vengono eseguiti nel fine settimana per limitare al minimo i disagi connessi alla chiusura. Terminata l’operazione, che consentirà di ottenere un’accurata misurazione delle sollecitazioni, il ponte sarà riaperto al traffico delle auto secondo le stesse modalità precedenti la chiusura (con divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t e senso unico alternato regolato da impianto semaforico).







Dopo la riapertura al transito (con limitazioni di peso e senso unico alternato) dello scorso 19 gennaio, resasi possibile grazie agli interventi di consolidamento della base della pila n° 2 scalzata dal fiume, sono iniziati i lavori preparatori per il sollevamento dell’impalcato (sempre in corrispondenza della pila n° 2). Tali lavori sono ancora in corso e culmineranno nei giorni di sabato 22 e domenica 23 febbraio quando, a traffico chiuso, si provvederà a sollevare le travi costituenti le due campate che appoggiano sulla pila n° 2. Tale operazione, che permetterà di verificare e annullare le forze agenti sulla interfaccia pila-impalcato (in corrispondenza della pila n° 2) per effetto del movimento reciproco dei due versanti, verrà condotta in maniera controllata e prolungata nel tempo per annullare provvisoriamente gli effetti di tale azione. Durante questo intervento gli appoggi dell’impalcato verranno riposizionati e il ponte sarà riaperto (salvo imprevisti) alle stesse condizioni attuali. Successivamente, sulla base delle risultanze emerse, sarà possibile redigere un piano d’azioni avente lo scopo di riaprire completamente al traffico il ponte.