Calcio giovanile, Rimini: tris di vittorie nel week end. Berretti a riposo

| 12:01 - 18 Febbraio 2020

La Under 13 del Rimini Calcio.

Campionato Under 16



Rimini-Cavese 6-2



RIMINI: Piscaglia, Tommasini (26' st Marinucci), Dorsi (1' st Rushani), Fabbri F., Bianchi, Bracci (26' st Zaghini), Pontellini (14' st Fabbri L.), Sebastiani, Giunchi (14' st Capi), Argenziano (33' st Del Monaco), Barbatosta (14' st Pozzi). A disp.: Tuppolano, Bedetti. All.: Bonesso.



Gran bella vittoria per l'Under 16 di mister Loris Bonesso che domenica, sul rettangolo verde di San Vito, ha superato nettamente la Cavese terza forza del campionato. Dopo il vantaggio ospite in avvio di gara, il Rimini ha preso in mano le redini del gioco trovando prima il pareggio al 39', grazie a una punizione di Giunchi, complice anche una deviazione di un difensore. Un minuto dopo i biancorossi hanno messo la freccia con un rigore concesso per fallo di mano e trasformato da Filippo Fabbri. In apertura di ripresa la Cavese ha centrato una traversa, poi i padroni di casa hanno dilagato. All'8' Sebastiani, al termine di una bella triangolazione, ha superato il portiere con una precisa conclusione. Due minuti dopo Pontellini ha griffato il poker con un gran tiro dal limite. I campani hanno trovato la forza per portarsi sul 4-2, poi l'eurogol di Lorenzo Fabbri, un tiro da trenta metri che si è infilato nel sette, e una bella conclusione di Pozzi hanno fissato il punteggio sul definitivo 6-2.



Campionato Under 14



Imolese-Rimini 1-2



RIMINI: Cerretani, Brisku (10' st Cecchetti), Bacchiocchi (30' st Zighetti), Cecchi (10' st Capicchioni), Urcioli, Tamburini, Hassler (25' st Paganini), Gabellini, Giometti (30' st Giacomini), Rubino (15' st Sposato), Cesarini (30' st Volonghi). A disp.: Jashari. All.: Magi.



Prezioso colpo corsaro per l'Under 14 di mister Lorenzo Magi che domenica ha espugnato con pieno merito la tana dell'Imolese. Prima frazione a senso unico con tante occasione per i biancorossi capitate sui piedi di Giometti, tra le quali un penalty terminato a lato, Cesarini, Rubino e Hassler. Nella ripresa, sebbene il match sia stato più equilibrato, il Rimini ha mostrato maggiore concretezza sbloccando il risultato con Giometti, abile a inserirsi in profondità e a calciare in rete sull'uscita del portiere. Il raddoppio è stato siglato da Hassler bravo a inserirsi, a scartare l'estremo difensore e a depositare la sfera nel sacco. Nel finale la formazione rossoblù ha accorciato le distanze ma i biancorossi hanno portato a casa un meritato successo.



Campionato Under 13



Imolese-Rimini 2-3 (1-0, 0-0, 0-2 – shootout 24-25)



RIMINI pt: Ripari, D'Adamo, Betti, Brolli, Brisku, Lepri, Para, Romualdi, Diarrasouba. All.: Finotti.



RIMINI st: Di Ghionno, Urbinati, De Gaetano, Imola, Alessi, Bernardi, Padroni, Carlini, Shei. All.: Finotti.



RIMINI tt: Ripari, De Gaetano, Brisku, Imola, Lepri, Bernardi, Diarrasouba, Padroni, Urbinati. All.: Finotti.



Ancora una bella vittoria per l'Under 13 di mister Massimo Finotti, domenica corsara in quel di Imola, quinta forza del campionato che all'andata si impose con un netto 4-0. Nella prima frazione l'Imolese si è imposta 1-0, sebbene ai punti avrebbe meritato il Rimini. Dopo aver vinto gli shootout, i biancorossi hanno disputato un'ottima seconda frazione terminata in parità. Nel terzo tempo i riminesi si sono imposti 2-0 grazie a un gol di Imola, di testa su calcio d'angolo, e a una rete siglata in tap-in da Padroni. Per i baby biancorossi, che hanno mostrato un bel gioco e creato altri pericoli alla retroguardia ospite, una prova vincente e convincente.