Rimini-Monaco via aereo o via treno, si rinforza la collaborazione tra la Riviera e la Baviera

Turismo

Rimini

| 11:51 - 18 Febbraio 2020

Riviera dall'alto - foto G. Salvatori.

La regione va in Baviera a promuovere il pacchetto turistico dell'Emilia-Romagna: sono 25 gli operatori turistici, cinque quelli riminesi, presenti dal 18 al 23 febbraio alla rassegna internazionale di settore "F.RE.E", che nel 2019 ha registrato 140mila visitatori in quanto principale rassegna dedicata alle vacanze della Germania meridionale, una delle regioni a cui anche la provincia di Rimini sta guardando con favore attraverso partnership mirate e voli dedicati dall'aeropotro Fellini. Proprio dal 5 aprile al 18 ottobre per il secondo anno ci sarà un volo settimanale da Monaco di Baviera. Sarà poi giornaliero per quest'estate il collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini, con fermate intermedie a Bologna e Cesena, garantito dalle ferrovie tedesche e austriache (Deutsche Bahn e ÖBB), e sostenuto da Apt Servizi Emilia-Romagna e dalla destinazione turistica “Visit Romagna”. Il collegamento partirà venerdì 29 maggio e terminerà domenica 6 settembre ed è già prenotabile online sul sito delle Ferrovie Tedesche.



Ogni giorno, nello stand emiliano-romagnolo ci saranno degustazioni a base di prodotti enogastronomici di eccellenza: dalla piadina romagnola al prosciutto di Parma e altri salumi emiliani, dal Parmigiano reggiano, all’aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia, passando per le eccellenze enologiche regionali. Sabato 22 febbraio, nell’area multimediale della fiera, saranno proiettati alcuni filmati sulle bellezze della regione.



Per l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini “a Monaco di Baviera, nel centrale mercato turistico tedesco, con i nostri operatori e le Destinazioni turistiche Visit Romagna, Bologna-Modena e Visit Emilia presentiamo le proposte di vacanza e soggiorno 2020. Quest’anno assieme ai prodotti classici (balneare, città c’arte, Motor e Food Valley, terme, Appennino) mettiamo in campo uno straordinario cartellone di eventi legato ai tanti Centenari di personalità illustri, alle iniziative di Parma Capitale Europea della cultura, agli appuntamenti sportivi e cicloturistici in calendario. Grazie ai collegamenti aerei annuali da sei città tedesche per l’aeroporto di Bologna, a quello estivo settimanale Monaco di Baviera-Rimini, al treno estivo giornaliero Monaco di Baviera-Rimini la Germania sarà sempre più vicina alle ‘mille’ possibilità di vacanza in Emilia Romagna”.