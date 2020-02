Cronaca

Riccione

| 11:07 - 18 Febbraio 2020

Carabinieri in servizio.

Un 38enne di nazionalità marocchina è stato arrestato lunedì pomeriggio a Riccione. L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma per furto e si presentava ogni giorno dai Carabinieri. E' stato arrestato perché non solo non si atteneva alle prescrizioni imposte ma è risultato anche responsabile di maltrattamenti in famiglia. E' stato quindi emesso un ordine di carcerazione e il 38enne si trova in carcere a Rimini.