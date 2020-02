Villa Verucchio, escrementi in strada, un cartello contro il padrone del cane - la segnalazione

Attualità

VillaVerucchio

| 09:48 - 18 Febbraio 2020

Il cartello per protesta.

Ancora escrementi di cani non raccolti dai padroni che sporcano le strade. La segnalazione del nostro lettore arriva da Villa Verucchio, all'incrocio tra via Trario e la via Pronviciale Marecchia. Questa volta un residente della zona, forse proprio con l'uscita di casa sulla strada "colpita" dagli escrementi, ha deciso di segnalare il fatto con un cartello indirizzato all'incauto padrone. "Deficiente hai lasciato la cacca del tuo cane nel passaggio ignurent", così si legge nel messaggio rivolto al proprietario del cane.





