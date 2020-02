Pennabilli, terminati i lavori in piazza Vittorio Emanuele II e via Roma

Attualità

Pennabilli

| 19:56 - 17 Febbraio 2020

Pennabilli.

La scorsa settimana sono stati ultimati i lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II" ed aree limitrofe nel Comune di Pennabilli. In particolare, l’intervento ha riguardato la completa riqualificazione di via Roma, zona centrale del Capoluogo, mediante la sostituzione della pavimentazione esistente realizzata in cubetti di porfido, con bozze in selci di fiume opportunamente scelte, oltre la sistemazione di tutta la rete dei sotto-servizi.



Il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Matteo Guerrini dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.67 del 05/10/2019, per un importo complessivo di €.60.000,00 di cui €.52.511,86 per lavori a base d’asta ed €.7.488,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa S.E.L. Società Edilie Leontina snc, con sede a San Leo, con il ribasso offerto del 1,50% sull’elenco prezzi posto a base di gara e, quindi per l’importo netto di €.51.731,78 oltre IVA (comprensivo di €.506,60 per oneri relativi alla sicurezza), risultante aggiudicataria dell’appalto.



L ’intervento è stato interamente realizzato con contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art.1, commi da 853 a 861 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 della legge 21 giugno 2017 n.96 , messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, con richiesta fatta dall’attuale amministrazione comunale in data 20/09/2018, senza nessun aggravio sul bilancio del Comune e dei cittadini. Un ringraziamento particolare al nostro Ufficio Tecnico ed anche all’impresa esecutrice, sia per il rispetto della tempistica che per il livello di qualità del risultato raggiunto.