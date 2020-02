Rimini Calcio, Ambrosini salta Verona per squalifica. Out anche Letizia: rientra col Fano

Sport

Rimini

| 19:44 - 17 Febbraio 2020

Tony Letizia in azione.

A Verona sabato sarà assente il difensore Ambrosini: era in diffida e con il cartellino riemdiato contro il Modena scatterà la squalifica. Mancherà anche Letizia vittima di uno scontro di gioco nella rifinitura del venerdì. Nella stessa giornata il fantasista è stato sottoposto a risonanza magnetica dal medico sociale Cesare Gori: l'esame ha escluso lesioni, tuttavia la botta ha bsogno di tempo per essere riassorbita. Letizia si sta allenando in palestra facendo del potenziamento muscolare e sarà disponibile per il match contro il Fano di mercoledì 26 febbraio (ore 18,30). Quanto a Mendicino si valuterà nell'immediata vigilia se sarà disponibile o meno.

LA PREVENDITA Scatta martedì la prevendita per l'incontro Virtus Verona-Rimini, gara in programma sabato 22 febbraio allo stadio "Gavagnin Nocini" con inizio alle ore 15. I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati, al prezzo di € 10 comprensivi di diritti di prevendita, con registrazione al link https://www.diyticket.it/events/Sport/1876/virtusvecomp-verona-rimini: prenotazione, ritiro e pagamento (in contanti ed entro le ore 19 di venerdì 21 febbraio) del biglietto presso un punto SISAL (bar, tabacchi, edicole) pagamento carta di credito e ricezione biglietto in pdf alla mail di registrazione dalle ore 10 di martedì 18 alle ore 18 di venerdì 21.

In alternativa sarà possibile effettuare l'acquisto con prenotazione al numero

gratuito 06-0406 (orari call center dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18), ritiro e pagamento (in contanti ed entro le ore 19 di venerdì 21) del biglietto presso un punto SISAL (bar, tabacchi, edicole) da martedì 18 febbraio dalle ore 10 a venerdì 21 febbraio ore 18.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi del settore Ospiti.