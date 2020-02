Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per gli Allievi 2-2 in rimonta sul campo del Valfoglia

Sport

Gabicce Mare

| 18:39 - 17 Febbraio 2020

La squadra Allievi ha collezionato un altro risultato positivo.

Una vittoria e una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara: a riposo la formazione Giovanissimi che sabato 22 febbraio torneranno in campo affrontando in trasferta il Borghetto di Monte San Vito di Senigallia alle ore 18,30



JUNIORES

Fossombrone – Gabicce Gradara 3-2



Il Gabicce Gradara cade sul campo della capolista èer 3-2 pagando l'approccio sbagliato al match. Al 2' padroni in vantaggio su rigore per fallo del portiere Bulzinetti. Al 14' il radfoppio grazie ad un micidiale contropiede. Al 36' il Gabicce Gradara si fa vivo con Granci che sfiora il palo con un rasoterra dal limite, ma al 43' arriva il 3-0 con un tap in all'altezza del disco del rigore. Al 43' Magi con una bellissima punizione all'incrocio realizza acorcia le distanze (3-1). Nella ripresa è diverso il piglio della formazione di Bartolini. All'11' Magi sfuiora il palo e la partita diventa avvincente con continui capolgimenti di fronte, il Gabicce Grdara colleziona caldi d'angolo e il gol arriva al 41' con Oliva, di testa su punizione dal limite (3-2). Negli ultimi minuti l'azione ospite è arrembante, ma il gol del pareggio non arriva. Prossimo turno sabato alle ore 17 al Magi contro il Biagio Nazzaro.

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Granci, Fulvi (7' st. Oliva) Uguccioni (18' st. Pizzagalli), Silvagni, Tardini, Galli (1' st. Pennacchini), Della Chiara, Kopliku 87' st. Ferretti), Magi, De Mattei (32' st. Merli). A disp. Gabellini, Misac, Tordi, Baldini. All. Bartolini.



ALLIEVI

Valfoglia – Gabicce Gradara 2-2

GABICCE GRADARA: Francolini, Caico, Magi Alberto, Magi Andrea, Gaddoni (30' st. Giannone), Del Bianco (25' st. Galli), Della Costanza (10' st. Gabellini), Simoncelli Elia, Cecchini, Shehu, Giacchetti (35' st. Ubalducci). A disp. Simoncelli RiccardoAll. Magi.

Prezioso punto in rimonta per il Gabicce Gradara sul campo del Valfoglia secondo in classifica al termine di una partita avvincente, combattuta, ben giocata dalla squadra di Magi che è in buona crescita ha tenuto testa ad un avversario come tutti composto da ragazzi di due anni più grandi e la differenza non si è vista. Vantaggio dei padroni di casa con un tiro cross che si è infilato nel sette, dopo tre azioni pericolose di Giacchetti, Della Costanza e Cecchini, ecco la rete del pareggio di Della Costanza con una azione personale conclusa con un diagonale all'incrocio dopo uno slalom tra gli avversari: 1-1. Nuovo vantaggio del Valfoglia su rigore (dubbio) per fallo dubbio del portiere su mischia in area.



Nella ripresa il Gabicce Gradara mantiene la sua vena e al 10' pareggia con una punizione di Shehu, deviata leggermente da un difensore (2-2) . Non paga, la squadra di Magi ha fiorato il tris con Simoncelli da fuori area, Giacchetti (diagonale) e Gaddoni. A 10' minuti dalla fine espulso Shehu, ma anche in dieci il Gabicce Gradara accorciando ed attaccando si è difeso con ordine.



Prossimo turno in casa contro la Cagliese domenica 23 alle ore 11,15.