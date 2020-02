Basket D, gli Angels consolidano il primato: sul velluto contro il Brown Sugar Fabriano (96-37)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:55 - 17 Febbraio 2020

La squadra dei Dulca Angels.

Gli Angels piegano 96-37 il Brown Sugar Fabriano consolidando il primato. I gialloblù partono forte con Sacchetti e Gamberini chiudendo il primo periodo sul 24-14.

Nel secondo periodo è l’entrata di Ale Vandi che dà il cambio di passo con due bombe e i canestri di Buzzone e Mazza fanno volare gli Angels 43-23. Nella ripresa c'è spazio per tutti i giocatori a disposizione di coach Badioli: in 11 su 12 sono andati a segno. Grande l'intensità messa sul parquet dai giovani Angels, tant'è che nell'ultima frazione non è stato segnato nemmeno un punto dagli ospiti. La partita si conclude con Santarcangelo che mette in campo quattro ragazzi classe 2002 ed uno classe 2003, a cui va una menzione per l'impegno che mettono durante la settimana in allenamento con l'Under 18 e con la squadra di serie D.

DULCA ANGELS: Gamberini 8, Guziur 6, Sacchetti 10, Frigoli 14, Delvecchio 13, Vandi 17, Buzzone 11, Tamburini 4, Mazza 3, Cantoni, Panzavolta 4, Andreani 6. All. Badioli.



Parziali: 24-14, 19-9, 28-14, 25-0